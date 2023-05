Brindisi in Serie C dopo 33 anni: battuta la Cavese nello spareggio

Il Brindisi scrive una pagina indelebile della propria storia: la squadra di mister Danucci battono per 1-3 la Cavese nello spareggio al Luigi Razza di Vibo Valentia e torna in Serie C dopo ben 33 anni. Un risultato che resterà negli annali della società, ottenuto davanti a circa 1500 tifosi giunti da Brindisi, distribuiti tra la curva e la gradinata. Festeggiamenti in campo, ma già partite le celebrazioni anche in città. Regular season che aveva visto le due squadre appaiate a 69 punti, nello scontro finale vincono i pugliesi.

Cavese ko, Brinidisi in Serie C: la partita

La gara si sblocca poco dopo la mezz'ora, quando Santoro serve Dammacco, con quest'ultimo che serve a sua volta D'Anna che a porta sguarnita non può sbagliare, portando avanti il Brindisi. Bisogna aspettare il 28' del secondo tempo per un'altra rete, e anche questa volta in gol vanno i biancazzurri che raddoppiano con Opoola su assist di Malaccari a culmine di un ottimo contropiede. La gara viene sospesa dal direttore di gara, a causa di un prolungato lancio di fumogeni da parte dei sostenitori della Cavese. Dopo quasi 10 minuti, si può riprendere a giocare. La partita termina ovviamente abbondantemente in ritardo, e al 97' arriva la rete dei campani con Foggia che accorcia le distanze e dà una speranza ai suoi. Forcing finale della Cavese, ma alla fine a trovare il gol è ancora il Brindisi, che chiude i giochi al 100' con Felleca. La festa può esplodere, i biancazzurri tornano tra i professionisti dopo 33 anni.

I complimenti della delegazione Brindisi FIGC

La delegazione Brindisi FIGC, con un comunicato, ha espresso la felicità per il ritorno della squadra della città in Serie C: "Il Brindisi Fc, grazie alla vittoria conseguita contro la Cavese, ha acquisito il diritto a partecipare al prossimo campionato di Serie C. La società ha vinto con grande merito, dimostrando organizzazione, competenza e passione. Tutta la delegazione provinciale di Brindisi formula i migliori auguri e i più meritati complimenti a tutta la società, allo staff tecnico e ai calciatori per il traguardo raggiunto, la vittoria del Girone H di Serie D". Il delegato, Fernando Distante, esprime il proprio augurio: "Auguro al club biancazzurro il massimo delle soddisfazioni per il prossimo futuro per quanto fatto in questo difficile campionato. L'auspicio è che questa vittoria sia solo l'inizio di una nuova stagione calcistica in cui il Brindisi faccia da volano all'intero territorio, affinché sia lo specchio al quale i nostri ragazzi provenienti dai vari settori giovanili della provincia possano guardare con ammirazione e speranza. Il calcio è anche questo, un sogno che si avvera".