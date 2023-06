Playoff Serie C, Final Four: accoppiamenti, date e regolamento

I playoff di Serie C si stanno avviando verso i titoli di coda. Con il ritorno della seconda fase Nazionale, il quadro della Final Four è finalmente delineato. Il Cesena con un doppio 0-0 contro il Vicenza ha staccato il pass per le semifinali, avvalendosi della migliore posizione in classifica. Nella stessa parte del tabellone ha invece fatto l'impresa il Lecco, che ha vinto 3-1 a Pordenone e ha ribaltato la sconfitta dell'andata per 1-0. Avanti anche il Pescara di Zeman, che affonterà il suo passato contro il Foggia, che ha eliminato il Crotone al termine di una partita ricca di emozioni (Qui il resoconto delle partite).