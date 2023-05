Playoff Serie C: il Crotone di Zauli fuori col Foggia, ok Pescara e Lecco

In archivio il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Dopo le gare di andata della scorsa settimana, questa sera in campo tutt'e otto le squadre coinvolte per i match di ritorno. Il Crotone si fa rimontare dal Foggia , il Pescara batte ancora l' Entella , pareggio e passaggio del turno per il Cesena, impresa Lecco a Pordenone .

Playoff Serie C, i risultati

Dopo il ko di misura rimediato allo Zaccheria nella gara di andata, il Crotone di Lamberto Zauli si fa rimontare due gol nella sfida di ritorno, facendo 2-2 contro il Foggia e salutando dunque i playoff. Doppio vantaggio rossoblu con Cernigoi e Gigliotti, ad accorciare le distanze per i rossoneri di Delio Rossi ci ha pensato Frigerio. Nel finale è Beretta a segnare il 2-2 e a regalare la qualificazione al Foggia. Dopo la vittoria nella sfida di andata all'Adriatico, il Pescara batte l'Entella anche in quella di ritorno lontano dalle mura amiche. Abruzzesi avanti con Cuppone, pari immediato con Merkaj. Ma ad indirizzare la sfida verso la squadra di Zeman ci ha pensato Reali, subendo la seconda ammonizione e lasciando i suoi in 10 ad inizio secondo tempo. Il Pescara dunque approfitta della superiorità numerica e chiude la pratica con le reti di Delle Monache e ancora Cuppone. Inutile il gol nel finale di Parodi che fissa il risultato sul 2-3. Clamoroso ribaltone del Lecco in casa del Pordenone. Dopo il ko all'andata, con tanto di polemiche per il rigore subito e l'invasione del patron Di Nunno, i blucelesti vincono per 1-3 in casa dei neroverdi e si qualificano alle semifinali. Lecco avanti con l'autorete di Dubickas, pari immediato del Pordenone con Pinato, nella ripresa la squadra di Foschi approfitta del rosso di Bruscagin e segna le due reti decisive nei minuti finali con Bunino e Ardizzone. Secondo 0-0 tra Cesena e Vicenza, ma in virtù del miglior posizionamento in graduatoria durante la regular season, ad andare avanti sono i bianconeri.

Final Four playoff Serie C, gli accoppiamenti

Stabiliti gli accoppiamenti delle Final Four: il Foggia sfiderà il Pescara, in quello che sarà un match dal sapore nostalgico per Zeman; il Lecco, invece, se la vedrà con il Cesena. Nelle semifinali le squadre giocheranno due gare, andata e ritorno, al termine delle quali passerà al turno successivo chi avrà ottenuto i punteggi migliori. In caso di parità di risultati si qualificherà la squadra che avrà ottenuto la miglior differenza reti nelle due sfide. Se anche i gol dovessero essere in parità, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Per ciò che concerne le date, gli incontri si disputeranno il 4 giugno (gara di andata) e l'8 giugno (sfida di ritorno).