Lecco, rigore contro e il presidente Di Nunno entra in campo: cosa è successo

Lecco-Pordenone, rabbia Di Nunno

Incontro all'85', Zambataro prova a rinviare la sfera nella propria area di rigore, ma non si accorge dell'arrivo alle proprie spalle di Deli che lo anticipa e viene così colpito. Il direttore di gara, Fiero di Pistoia, non ha dubbi e concede il tiro dal dischetto. Dagli 11 metri si presenta Burrai che incrocia, Melgrati intuisce ma non ci arriva e il Pordenone passa così in vantaggio. Quando tutto sembra pronto per riprendere il gioco, però, in campo compare improvvisamente il patron del Lecco, Paolo Di Nunno, che si agita e inveisce contro l'arbitro per la concessione del calcio di rigore. Uno show vero e proprio, con Di Nunno che, dopo essere stato espulso, abbandona il prato verde con la propria carrozzina elettrica, concedendosi anche il tempo di discutere con il portiere avversario Festa.