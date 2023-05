Playoff Serie C: il Crotone di Zauli ko a Foggia, ok Pescara e Pordenone

Prosegue inesorabile il programma dei playoff di Serie C . Nella serata di ieri al via il secondo turno nazionale, con le gare di andata: in campo Pescara contro Virtus Entella , Vicenza contro Cesena , Foggia contro Crotone e infine Lecco contro Pordenone , con quest'ultimo che non sta vivendo un momento facile dal punto di vista societario.

Playoff Serie C, i risultati

Il Pescara di Zdenek Zeman fa suo il primo dei due incontri con la Virtus Entella: all'Adriatico ospiti avanti dopo appena 7' grazie alla rete di Corbari, ma nella ripresa, in poco più di 10', gli abruzzesi ribaltano tutto. Merola al 65' e Aloi al 76' regalano il successo ai padroni di casa. Risultato a sorpresa tra Foggia e Crotone: i rossoneri di Delio Rossi, dopo aver clamorosamente rimontato l'Audace Cerignola nel turno precedente con due gol nel recupero, compiono un'altra impresa. I satanelli battono di misura allo Zaccheria i rossoblu di Lamberto Zauli, seconda forza del girone C nella regular season, grazie alla rete di Peralta al 65'. Vittoria di misura, ma in trasferta, per il Pordenone sul Lecco: a decidere l'incontro un calcio di rigore trasformato da Burrai nel finale di gara. Episodio che ha fatto a dir poco adirare il patron del Lecco, Di Nunno, che è entrato in campo dopo la decisione dell'arbitro di concendere il tiro dal dischetto agli avversari, con proteste vibranti e colorite. È terminato a reti bianche il match tra Vicenza e Cesena, incontro al quale non hanno assistito gli ultras bianconeri poiché impegnati ad aiutare la propria terra dopo il violento alluvione. Partita che sul campo non ha regalato gol, ma fuori del terreno di gioco sì: tra i circa 300 tifosi cesenati a cantare "Romagna mia" e con il Vicenza che donerà il 20% dell'incasso del match di ieri ad una raccolta fondi che verrà consegnata mercoledì nella gara di ritorno in Romagna.