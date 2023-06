Pescara-Foggia, divieto di vendita ai residenti foggiani: le motivazioni

SI scalda l'attesa per Pescara-Foggia, con già oltre 11mila biglietti venduti tra i tifosi di casa. All'"Adriatico" però lo stadio non si rempirà con i colori rossoneri. Il prefetto del capoluogo dell'Abruzzo, Giancarlo Di Vincenzo, ha emesso il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia in tutti i settori dello stadio in vista del ritorno della semifinale dei playoff di Serie C . La decisione è maturata nel corso di una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, svolta il 5 giugno su proposta del questore, Luigi Liguori.

Pescara-Foggia, divieto di vendita per questioni di sicurezza

Il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha evidenziato la presenza di elevati livelli di rischio per la partita Pescara-Foggia. L'accesa rivalità tra le due tifoserie, in passato, ha creato problemi di sicurezza. Per questo il questore Liguori ha disposto i servizi interforze, richiedendo anche l'ausilio di unità di rinforzo. In più ha invitato il sindaco della città, Carlo Masci, a valutare l'adozione di un'ordinanza per vietare la vendita di bevande alcoliche nello stadio e negli esercizi pubblici nell'area antistante. È stato sensibilizzato anche il presidente Sebastiani a consentire l'accesso allo stadio sin dalle ore 18.30 dell'8 giugno per garantire puntuali controlli all'ingresso dei tifosi.