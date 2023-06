Playoff Serie C: Foggia-Pescara 2-2 pirotecnico. 2-1 Cesena a Lecco

Terminate le due gare di andata delle Final Four nei playoff di Serie C . Dopo gli emozionanti quarti di finale , in campo questa sera Foggia-Pescara e Lecco-Cesena . Pari e spettacolo allo Zaccheria, successo esterno dei bianconeri. Giovedì si disputeranno le gare di ritorno: ad accedere alla finale chi avrà ottenuto il miglior punteggio nelle due sfide. In caso di parità il criterio sarà la miglior differenza reti, in caso di nuovo pareggio si procederà con tempi supplementari e, se necessario, calci di rigore.

Playoff Serie C, i risultati delle Final Four

Emozioni senza sosta tra Foggia e Pescara, in una sfida dal sapore nostalgico per Zdenek Zeman, che ha ritrovato il suo passato e anche il suo allievo Delio Rossi. A passare in vantaggio sono stati i rossoneri che hanno sbloccato il risultato dopo appena 2' con Petermann che ha liberato un sinistro micidiale. Ritmi altissimi in una frazione combattuta e dove il Foggia avrebbe anche l'occasione di raddoppiare con Ogunseye, ma alla fine a segnare è il Pescara con il calcio di rigore trasformato da Rafia. Alla fine della prima frazione, clamorosa chance per i pugliesi che colpiscono il palo con Schenetti. Gli abruzzesi riesconon addirittura a ribaltare il risultato con Lescano che al 49' risolvendo una mischia in area. La squadra di Delio Rossi non molla e all'ora di gioco trova il definitivo 2-2 grazie a Bjarkason, freddissimo davanti a Plizzari.

Gol ed spettacolo anche in Lecco-Cesena, match terminato 1-2. L'approccio alla sfida dei bianconeri è strepitoso: dopo 9' il vantaggio. Calcio di rigore conquistato da Shpendi, che tenta la conclusione stoppata da un tocco di mano di Bianconi, revisione al Var e tiro dal dischetto confermato. Dagli 11 metri Mercadante non sbaglia e sblocca la sfida. Dopo il gol annullato al Lecco e a Celjak per fuorigioco, il Cesena in pieno recupero trova il raddoppio: corner di Adamo, stacco di Prestia ed è 0-2. Nella ripresa il Lecco accorcia le distanze alla prima vera occasione con Giudici, che dà dunque una speranza ai suoi in vista della partita di ritorno.