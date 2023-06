Foggia-Pescara, maestro Zeman contro allievo Rossi: il messaggio alla Juve

Al via le semifinali playoff di Serie C . Nella serata di domani, come previsto da tabellone, si affronteranno Pescara e Foggia , in una sfida al sapore di girone C e con retrogusto di passato. Perché il tecnico degli abruzzesi, Zdenek Zeman , non solo ritroverà i rossoneri, club in cui ha allenato per tanti anni e a più riprese, ma anche il suo allievo Delio Rossi . Insieme la tappa proprio al Foggia, Zeman come trainer della prima squadra e Rossi alla Primavera, poi strade che si sono incrociate negli anni più volte.

Pescara, Zeman ritrova il Foggia

Nella consueta conferenza pre partita, Zeman ha così parlato del doppio confronto con il Foggia, con gara di andata domani allo Zaccheria: "Ho trascorso otto campionati lì, sia io che l'ambiente ci siamo tolti belle soddisfazioni. Ci torno volentieri, tornai lì con la Lazio e ci son tornato con il Pescara, vincendo in entrambe le occasioni. Saranno due tempi da giocare, vediamo cosa succederà nel primo. Ho lasciato tanti amici a Foggia, qualcuno farà il tifo per me anche se foggiani. Lì abbiam fatto la storia con quattro campionati di Serie A. Divieto di trasferta? Per me non è mai giusto".

Zeman, la Juve e la distanza dalle fake news

Nella giornata odierna, attraverso i propri canali ufficiali, il Pescara ha anche voluto sottolineare come presunte dichiarazioni di Zeman sulla Juventus, uscite nei giorni scorsi, siano totalmente false: "In merito ad alcune immagini che circolano nel mondo del web, con frasi e virgolettati che vedono protagonista mister Zdenek Zeman e alcune vicende di giustizia sportiva, il tecnico biancazzurro tiene a precisare di non aver mai dichiarato tali esternazioni. La Delfino Pescara 1936 e mister Zdenek Zeman, oltre a tale e doverosa precisazione, augurano alla società Juventus di superare presto questo momento e tornare ad essere protagonista nel mondo dello sport e del calcio italiano".