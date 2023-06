Lecco-Foggia 3-1: Lepore e Lakti decisivi

Lecco-Foggia: diretta tv e streaming

Lecco-Foggia, ritorno dei playoff di Serie C, è in programma alle ore 17.30 allo stadio Rigamonti-Ceppi e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport, Eleven Sport e in chiaro su Rai 2 e Rai Italia. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, Now e sulla piattaforma Sky Go.