Il Lecco è in Serie B, Foggia battuto 3-1: Lepore doppietta show, Lakti gol

Il Lecco festeggia il ritorno in Serie B dopo cinquanta anni dall'ultima volta. I blucelesti vincono 3-1 il ritorno della finale playoff di Serie C contro il Foggia e conquistano la promozione. Un risultato storico per la squadra di Foschi , che va ad aggiungersi al Catanzaro , Reggiana e FeralpiSalò alla prossima stagione cadetta.

Lecco-Foggia, la partita

In una meravigliosa cornice di pubblico il Rigamonti si riempie di bandiere e coreografie. Il clima dei tifosi ospiti è di fuoco e i rossoneri sentono la spinta, approcciando molto bene al match. Dopo appena quattro minuti passano in vantaggio con Bjarkason, bravo a resistere alla pressione di due avversari e a battere Melgrati di potenza. Ogunseye a ridosso della mezz'ora spreca una grande palla gol: l'attaccante stacca bene, ma da due passi non centra la porta. Dopo pochi minuti si scrive un pezzo di storia: Bianconi resta a terra, l'arbitro non interviene, ma lo fa il Var. L'arbitro Di Marco al monitor giudica falloso l'intervento di Ogunseye sul difensore bluceleste e concede il penalty. Dal dischetto si presenta Lepore che non sbaglia. Nella ripresa il match è molto più spezzettato, con tante interruzioni e con il ritmo in calo. La più grande occasione capita a Beretta al 73', che non riesce a coordinarsi e a battere il portiere rivale dopo un miracolo su tiro di Bjarkason. A chiedere il match ci pensa Lakti, che invece sotto porta è implacabile e dopo la deviazione corta di Dalmasso su tiro di Doudou, fa centro. A due minuti dallo scadere Lepore approfitta della difesa alta dei pugliesi, scavalca il portiere e sigla la doppietta. Dopo cinque minuti di recupero e un clima incandescente nel finale, il direttore di gara fischia tre volte e il Lecco festeggia la promozione in B.