Il Catanzaro ha comunicato che giocherà a Lecce qualora gli interventi di ristrutturazione del "Ceravolo" non dovessero essere ultimati in tempo utile per l'inizio del campionato di Serie B 2023/2024 .

I giallorossi calabresi sono reduci dalla promozione in cadetteria. Uno dei primi nodi che si sono ritrovati a dover sciogliere è quello relativo all'impianto di gioco in vista della prossima stagione.

Catanzaro, il "Via del Mare" stadio alternativo: il comunicato

Con una nota ufficiale il Catanzaro ha reso noto che: "È lo stadio “Ettore Giardinero” – Via del mare di Lecce ad essere ufficialmente indicato come impianto alternativo per le gare casalinghe dell’US Catanzaro 1929, nell’eventualità in cui gli interventi di ristrutturazione del “Ceravolo”, in corso d’opera, non dovessero terminare entro l’avvio del campionato di Serie B. L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore e la società giallorossa intende rivolgere un sentito ringraziamento al Prefetto della città salentina, Luca Rotondi, al questore, Andrea Valentino, al sindaco, Carlo Salvemini per la disponibilità dimostrata".