Serie B, ecco le venti squadre del campionato 2023/2024

Con la vittoria del Lecco nella finale playoff di Serie C contro il Foggia si è completato il quadro delle 20 squadre che parteciperanno al campionato di Serie B 2023/24. La squadra di Foschi si aggiunge alle altre tre già promosse in B: Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro. Le quattro squadre, invece, che sono retrocesse dal campionato cadetto alla Serie C sono: Brescia, Benevento, Perugia e Spal.