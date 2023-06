Lecco in Serie B, Foschi: "Ci ho sempre creduto"

Lecco in Serie B, le parole di Foschi

Il tecnico del Lecco, promosso in Serie B, ha poi aggiunto: "Alla fine di queste due gare credo che abbia vinto la squadra migliore, abbiamo sofferto, abbiamo giocato contro una squadra forte ma il Lecco ha dimostrato di essere più forte. Sapevamo cosa fare per vincere questa gara e i ragazzi sono stati sul pezzo. Davide contro Golia? Non so chi sia Davide e chi Golia, ma il Lecco ha dimostrato di essere forte"