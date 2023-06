Lepore, lacrime di gioia e di dolore: il Lecco in B e la dedica speciale

Lepore e la dedica speciale dopo la promozione con il Lecco

L'emozione al triplice fischio è enorme e il classe '85, circondato dai tifosi che festeggiano insieme a lui il grandissimo traguardo, non riesce a trattenere le lacrime, è un fiume in piena: "Avevamo dentro un po' di rabbia perché all'inizio non ci credeva nessuno, ci davano tutti per morti. Invece abbiamo dimostrato, uniti come una famiglia che siamo un gruppo vero… uomini veri. Ci abbiamo creduto e siamo stati straordinari". Si scioglie, poi, quando arriva il momento delle dediche: "È per mio padre che non c'è più". Intanto, mentre le lacrime sgorgano copiose sul suo viso, il pensiero va anche alla mamma: "Questa dedica è anche per lei che da un anno e mezzo lotta contro una malattia". Non è la prima volta che il calciatore si emoziona parlando dei genitori. Sul suo canale Youtube, Checcolepore5424, c'è infatti un video nel quale Lepore si racconta e non riesce a trattenere l'emozione quando si parla degli affetti più cari.