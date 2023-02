Serie C, Melchiorri e la seconda giovinezza: con le sue magie incanta Ancona

La Serie C incantata da Federico Melchiorri . Il cigno di Treia ha lasciato il Perugia per recarsi all' Ancona , con i dorici che si stanno letteralmente stropicciando gli occhi: due partite, due gol, di cui uno decisivo in pieno recupero e sicuramente uno dei più belli visti in questo 2023 (e non solo in Lega Pro).

Serie C, Melchiorri e la seconda giovinezza

Melchiorri aveva iniziato la stagione al Perugia, in Serie B, dove era sceso sì in campo 19 volte, ma con uno scarsissimo minutaggio (748', media di circa 39 minuti a partita nelle gare in cui ha giocato). E nonostante un impiego non duraturo, ha timbrato comunque il cartellino 4 volte con, inoltre, 2 assist messi a referto. Ma la voglia di giocare con continuità era troppa, e quindi la decisione di scendere in Serie C. Diversi i club interessati, alla fine però il classe 1987 ha scelto l'Ancona. Una scelta sicuramente azzeccata: 2 presenze e subito 2 gol. Nel suo debutto, contro la Vis Pesaro, 90' in campo e subito la rete su calcio di rigore, decisiva per raccogliere un punto (1-1 il risultato finale). Nella seconda gara non parte titolare, troppo ravvicinata rispetto alla prima. Con l'Aquila Montevarchi si accomoda in panchina, ed entra a 26' dalla fine con l'Ancona in vantaggio di misura. In pieno recupero arriva il pari dei montevarchini grazie a Rovaglia. Ma i rossoblu non avevano fatto i conti con Melchiorri: 93', riceve palla direttamente da fallo laterale, stop di petto spalle alla porta, tiro al volo in girata e palla a togliere la ragnatela all'angolino alto. Una magia, ancora una, l'ennesima, per dimostrare ad eventuali scettici che l'età è solo un numero, e che Federico Melchiorri è ancora, e sempre, un giocatore di classe superiore. E per regalare ancora speranze di gloria all'Ancona dopo gli ultimi risultati.