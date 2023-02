Serie C, Avellino-Crotone 3-1: il Catanzaro vola a +11

L'Avellino continua a vincere, il Crotone saluta il primo posto. I biancoverdi, in un Partenio-Lombardi glaciale (con fiocchi di neve annessi) e una temperatura percepita di -5°, battono la seconda della classe rientrando in zona playoff. I pitagorici invece, dopo la sconfitta in Irpinia ( nonostante i favori del pronostico ), dicono addio ad ogni chance di primato: il Catanzaro ora è distante ben 11 punti, con la promozione diretta ormai in tasca.

Avellino-Crotone, primo tempo biancoverde

L'Avellino di Massimo Rastelli deve fare a meno in extremis di tre uomini: Rizzo (problemi familiari), Matera (problema al polpaccio in rifinitura) e Di Gaudio (fastidio al ginocchio). Franco Lerda, tecnico rossoblu, rinuncia a sorpresa dal 1' all'ex Alessio Tribuzzi. Gli irpini partono subito forte: prima ci prova Trotta al quarto d'ora, dibbling secco in area a saltare Giglittoi, conclusione verso la porta ma Dini ci mette una pezza. Passano un paio di minuti e l'Avellino trova il vantaggio: Mazzocco tiene palla sulla trequarti avversaria, fa improvvisamente partire un siluro che sorprende l'estremo difensore avversario che non può far altro che vedere la palla insaccarsi alla propria sinistra. La reazione degli ospiti è immediata e al 22' il Crotone va vicino al pari: il solito Chiricò, sul lato destro dell'area di rigore, calcia una fucilata, Pane però è sulla traiettoria e respinge. Al 31' esplode il Partenio-Lombardi al gol del 2-0: altra pennellata da fuori area, stavolta è D'Angelo di interno destro a scavalcare Dini, la palla sbatte sul palo e si infila in rete, con il calciatore che dedica la rete al compagno di squadra Rizzo. Prima dell'intervallo i lupi avrebbero anche l'opportunità di calare il tris, ma Kanoute, a tu per tu col portiere, non approfitta della perdita di equilibrio dell'estremo difensore avversario.