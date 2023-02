Avellino contestato dai tifosi: faccia a faccia col presidente dopo il ko

Avellino, faccia a faccia tifosi-presidente

Al triplice fischio del match, tantissimi tifosi biancoverdi si sono recati nella zona antistante lo stadio chiedendo un confronto con il presidente Angelo Antonio D'Agostino. Un faccia a faccia dai toni forti e decisi, dove lo zoccolo duro della tifoseria ha espresso il proprio malumore per i risultati maturati nelle ultime giornate e soprattutto per l'andamento della stagione, che vedeva, almeno nelle griglie di partenza, l'Avellino in pole per le primissime posizioni. La squadra allenata da Massimo Rastelli però dopo 29 giornate figura addirittura nella parte destra della classifica. Nonostante un mercato invernale di tutto rispetto, soprattutto con l'acquisto dal Sudtirol di Michele Marconi, l'andamento della squadra è stato disastroso: tra gennaio e febbraio 2 vittorie, 3 pareggi e ben 4 sconfitte, con 12 gol incassati. La prossima gara dovrà essere quella del riscatto, ma di fronte ci sarà l'avversario peggiore possibile: il Catanzaro schiacciasassi, capolista del girone C a +13 sul Crotone secondo.