Serie C: Iemmello show e il Catanzaro allunga. Pari per Zauli e frenata Avellino

Serie C, i risultati del sabato

E' partito con le sfide delle 14.30 la 29a giornata del campionato di Lega Pro. Unica sfida del girone in B in campo ha visto il pari tra Siena e Recanatese. Succede tutto nella ripresa con Carpani che risponde a Meli per l'1-1 finale. Il resto del programma della giornata è stato occupato dal girone C. Il Catanzaro non smette di stupire e cala il poker contro la Juve Stabia al Menti. La doppietta di Iemmello e i gol di Biasci e Vandeputte regalano altre tre punti ai calabresi e l'allungo sul Crotone, fermato sullo 0-0 dalla Turris. Sconfitta interna dell'Avellino contro la Virtus Francavilla. Murilo apre i giochi e poi tante occasioni per i biancoverdi, tra cui un rigore sbagliato da D'Angelo, che non hanno portato a nessun risultato se non ai fischi del Partenio. Continua anche la risalita del Messina e stavolta a farne le spese è stato il Latina. Marino e Trasciani regolano i laziali. Pareggio per 1-1 tra Viterbese-Picerno e Gelbison-Giugliano. Alle 17:30 si chiuderà il programma per quanto riguarda il girone C.