Juve Next Gen, altra sconfitta: vince la Triestina, ora la finale di Coppa Italia

Altro passo falso della Juventus Next Gen. I ragazzi di Brambilla perdono la seconda partita consecutiva in campionato, dopo la sconfitta contro il Lecco. Un calo di tensione dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia di Serie C, che si giocherà giovedì 2 marzo all'Allianz Stadium (match d'andata). I bianconeri restano al centro della classifica in attesa delle altre partite. Gran vittoria da parte della Triestina, che conquista così il terzo risultato utile di fila dopo i tre punti con l'AlbinoLeffe e il pareggio con il Padova.