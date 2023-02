Juve Next Gen, Brambilla: "Barrenechea in Europa League? Quel tipo di tensione..."

La Juventus Next Gen è reduce dalla sconfitta contro il Lecco , una delle migliori squadra del girone A di Serie C. I bianconeri in attesa della finale d'andata di Coppa Italia all'Allianz Stadium contro il Vicenza, dovranno subito rimettersi in corsa in campionato contro la Triestina . Brambilla ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Juve Next Gen, le dichiarazioni di Brambilla

La Juve Next Gen affronterà al Nereo Rocco la Triestina ultima in classifica: "Il palcoscenico è importante perché è uno stadio bello, da Serie A. Per noi è una partita importantissima, abbiamo in testa solo quella e poi a quella di giovedì ci penseremo. Arriviamo da una sconfitta in cui potevamo fare meglio: dobbiamo fare bene, l’abbiamo preparata nel modo giusto, loro faranno di tutto per togliersi dall’ultimo posto". Sulla sconfitta con il Lecco: "Abbiamo analizzato la partita col Lecco, secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo e finirlo in svantaggio non ci stava. Nel secondo tempo siamo stati frenetici, facendo il gioco loro che si chiudevano e ripartivano. Potevamo fare meglio". La Next Gen giovedì 2 marzo giocherà la finale d'andata di Coppa Italia all'Allianz Stadium: "La finale all’Allianz è bella e importante. Testimonia che la società ci tiene alla Next Gen. Noi ci teniamo a questa finale. C’è tutto per far bene, affronteremo una squadra forte sapendo che possiamo giocarcela. Più gente viene meglio è, i ragazzi l’approcceranno nel modo giusto e invito tutti a venire perchè per noi è una partita importante". Nelle ultime uscite anche Barrenechea ha avuto l'occasione di respirare l'aria della prima squadra con la convocazione in Europa League: "È stata un’esperienza anche quella. Andare con la prima squadra in una partita in cui c’è molta tensione è utile per i ragazzi".