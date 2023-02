Pescara, Zeman verso il ritorno: esonerato Colombo

Sebastiani in conferenza stampa: "Purtroppo nel calcio pagano gli allenatori"

Nella conferenza stampa post-partita Sebastiani aveva commentato: “Non mi opporrò a qualsiasi decisione del direttore sportivo Delli Carri, né se deciderà di cambiare Colombo né se deciderà di prendere Zeman. Credo in questa squadra, ma c’è qualche problema. Contro il Cerignola non abbiamo giocato e fatto un tiro in porta, arrivavamo sempre secondi sulla palla ed abbiamo meritato di perdere. Non possiamo giocare a calcio buttando solamente il pallone in area e con gli esterni che fanno i terzini in difesa. Non è una critica all’allenatore ma a tutti, giocatori compresi. Poi purtroppo nel calcio pagano sempre gli allenatori".