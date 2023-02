Eziolino Capuano e il Var fai da te: mostra il telefono all'arbitro e poi lo sfascia!

L'ultimo turno del girone C di Lega Pro ha regalato un vibrante Potenza-Taranto . Il match ha messo di fronte due squadre vicine in classifica e alla ricerca di punti chiave per ottenere una salvezza tranquilla e, chissà, sperare nel raggiungimento della zona playoff. A vincere l'incontro sono stati i padroni di casa grazie ad un gol di testa nella ripresa siglato da Caturano . Ma a catturare l'attenzione dei più è stato quello che è accaduto al triplice fischio della partita.

La rabbia di Eziolino Capuano

Al termine del match l'allenatore del Taranto, Eziolino Capuano, era su tutte le furie per un gol non concesso dal direttore di gara: manca poco alla fine della partita, calcio di punizione di Labriola che colpisce la traversa, il pallone sembra varcare la linea di porta ma non per la direzione arbitrale, che non concede il gol. Rabbia per Capuano che, dopo la fine della gara, va dritto dall'arbitro Virgilio mostrandogli il proprio cellulare con l'immagine di quanto accaduto poco prima e rivendicando la validità del gol. Lo stesso tecnico ha poi violentemente gettato via il telefonino sul terreno di gioco. Un Var fa dai te che però non ha evitato la sconfitta dei rossoblu. La rabbia tra le fila del Taranto era parecchia, tanto da spingere il club al silenzio stampa nel post gara.