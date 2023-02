Serie C: la Reggiana frena, l'Entella accorcia. Padova, tris playoff

In archivio la ventinovesima giornata di Lega Pro . Dopo il sabato dedicato al girone C , domenica 26 febbraio è stata interamente dedicata alle partite valide per i gironi A e B .

Serie C, i risultati del girone A e B. Il derby sardo è dell'Olbia: 3-1 alla Torres, doppietta dell'eterno Ragatzu

Nel girone A frena la capolista Reggiana, fermata sullo 0-0 in casa dalla Carrarese. Ne approfitta la Virtus Entella, che vince 3-0 ad Ancona con i gol di Tomaselli, Zamparo e Merkaj per ridurre a 6 le lunghezze di ritardo dal primo posto. Non riesce invece a rosicchiare punti alla Reggiana il Cesena, che dopo la sconfitta casalinga nello scontro diretto con gli emiliani pareggia a reti inviolate in trasferta a Fiorenzuola. Stesso risultato tra Montevarchi e Lucchese. Altro pari ma con gol (2-2) quello tra Alessandria e Vis Pesaro: reti di Sylla, Zoia, Baldi e Sanogo. Blitz del Rimini a Fermo con Fishnaller che illude i padroni di casa, ribaltati da Biondi e Mencagli. Altro pareggio, invece, tra Imolese e Gubbbio: a Zanini risponde Semeraro. Il derby sardo è dell'Olbia: 3-1 alla Torres: Gianola illude gli ospiti ribaltati dal sempre verde Ragatzu, doppietta intervallata dal sigillo di Nanni. Vince 4-2 in trasferta a Pontedera il San Donato Tavarnelle: botta e risposta Ubaldi-Ladinetti e Rossi-Peli, nella ripresa il San Donato Tavarnelle vince grazie a Gorelli e Russo.

Nel girone A colpo playoff del Padova a Novara: Vasic, Bortolussi (gol dell'ex), Galuppini e Russini a bersaglio. Attys e doppietta di Petrovic (un gol su calcio di rigore) e il Trento passa a Piacenza. In corso di svolgimento le gare delle 17:30.