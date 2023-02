Pescara, è ufficiale: torna Zeman. Il tecnico: "Sono contentissimo"

Zdenek Zeman torna al Pescara: è ufficiale. Dopo le dimissioni di Alberto Colombo, ufficializzate dagli abruzzesi in mattinata, ora la decisione definitiva sul sostituto. L'allenatore torna in biancazzurro dopo quasi 5 anni. E' la terza esperienza sulla panchina abruzzese: la prima risale a più di 10 anni fa, dalla fantastica promozione in Serie A con la squadra che aveva come protagonisti Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e Marco Verratti. Davanti la sede del club, prima di firmare il contratto, poche parole ma eloquenti: "Sono contentissimo. Mi fa piacere essere tornato".