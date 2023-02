Zeman: “Al Pescara si può fare calcio. Insigne? Peccato si sia perso”

Zdenek Zeman , da poche ore, è ufficialmente il nuovo tecnico del Pescara . Dopo le dimissioni di Alberto Colombo , il club abruzzese ha optato per il ritorno dell'allenatore boemo. Per Zeman si tratta della terza esperienza sulla panchina biancazzurra: la prima risale alla stagione 2011/12, con l'indimenticabile promozione in Serie A con una squadra che aveva come protagonisti Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Marco Verratti. Poi la seconda parentesi nel campionato 2017/18, in Lega Pro. Il tecnico nel pomeriggio ha già diretto il primo allenamento della squadra in vista della gara di sabato con la Juve Stabia.

Pescara, la conferenza di Zeman: "Qui si può fare calcio"

Il primo a prendere parola è il presidente Sebastiani: Con il mister ci siamo incontrati e abbiamo parlato. I nostri dissapori degli ultimi anni li abbiamo chiariti. La stima che ho nei suoi confronti non si discute. Ora parliamo di calcio". Poi ha preso parola Zeman: “Grazie a tutti. Torno volentieri a Pescara, perché per me, a parte i ricordi belli di tanti anni fa, questo è un bel posto dove si può lavorare bene. Qui si può fare calcio. Durante l’anno ho avuto tante offerte, ma io voglio fare calcio dove si può fare. Avevo dato una parola d’onore, e io la parola la mantengo. Non volevo ripetere l’ultima brutta esperienza di Foggia. A parte l’ultimo avvenimento, dove ci sono rimasto male, Pescara mi piace e mi piacciono i pescaresi”. L'allenatore ha condotto oggi 27 febbraio il primo allenamento: “Volevo vedere le caratteristiche dei ragazzi e capire la loro voglia. La voglia me l’hanno fatta vedere, ma oggi era il primo giorno. Spero che la mantengano. Presidente? Non avevo dissapori con il presidente. Ci sono rimasto male per l’esonero. Rimanerci male è normale". Poi un'analisi sul girone C di Serie C: "Catanzaro e Crotone che sono scappate via, ma non ritengo il Crotone superiore al Pescara. Invece credo che se il Catanzaro è in testa a 76 punti e le altre no, la differenza ci sia. All’inizio del campionato, per lungo tempo, il Pescara sembrava attrezzato per giocarsi il secondo posto. Nelle ultime partite si vede che c’è stato qualche problema. Dobbiamo risolverli e ce la possiamo giocare".

Gli obiettivi stagionali: "Dobbiamo puntare al terzo posto"