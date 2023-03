Catanzaro, Iemmello nella storia e B più vicina: quando può arrivare la promozione

Dopo il pareggio per 1-1 del Crotone contro il Picerno , il Catanzaro ha vinto contro l'Avellino allungando così in classifica: i rossoblu restano secondi e distanti ben 14 punti. Un vantaggio enorme per i giallorossi a sole 8 partite dal termine della regular season. Nel prossimo turno di campionato il Monday Night sarà proprio quello tra Crotone e Catanzaro, che potrebbe chiaramente dare un segnale importante per le sorti del campionato. Nel caso in cui i giallorossi vincessero lo scontro diretto, potrebbero festeggiare l'artimetica vittoria del campionato (e di conseguenza la promozione diretta in Serie B) il prossimo 19 marzo, nella 33esima giornata di campionato, quindi con 5 turni di anticipo. Anche in caso di pareggio, e quindi di +15 invece che +17 sul Crotone, la musica cambierebbe poco avendo vinto la squadra di Vivarini la gara di andata e avendo gli scontri diretti a favore in caso di pari punti.

Iemmello nella storia, ma c'è un altro record da inseguire

Nella storia non c'è solo il Catanzaro, ma anche il suo trascinatore: Pietro Iemmello, che proprio nella sua città natale sta facendo la storia. Con il gol rifilato ieri all'Avellino, infatti, il centravanti classe 1992 è diventato il calciatore a segnare più gol in una singola stagione per i giallorossi: 22 (21 in campionato e 1 in Coppa Italia). Superato dunque Simone Masini, che nel 2011/2012 si fermò a 21, non riuscendo comunque a conquistare il titolo di capocannoniere. Per "Re Pietro", però, c'è un altro record da inseguire: quello del miglior marcatore in un campionato di Serie C. A segnare più gol in una sola stagione di terza serie fu Andrea De Florio, nella Serie C1 del 1999/2000, quando con la maglia del Crotone siglò ben 28 reti. Iemmello, con ancora 8 partite da disputare, è a -7: difficile ma non impossibile, per l'attaccante di una squadra che ha totalizzato 82 reti in 30 partite, con una media di 2.73 gol per match. La conquista della Serie B e il titolo di miglior goleader in una singola stagione di Serie C, tra gli obiettivi di Catanzaro e Iemmello di mezzo c'è sempre il Crotone.