Pordenone, Di Carlo esonerato: il comunicato

Il Pordenone ha deciso di dare una svolta alla squadra in questo finale di stagione. L'ennessimo pareggio, arrivato al 'Tognon' di Fontanafredda contro la Pergolettese, ha fatto scattare nella testa della società la voglia di cambiare la guida tecnica. Domenico Di Carlo, infatti, non è più l'allenatore dei neroverdi. Lo aveva annunciato il presidente Lovisa al termine della sfida in conferenza stampa e ora c'è anche il comunicato del club. L'allenatore paga un periodo poco positivo con una vittoria nelle ultime sette gare giocate, nonostante abbia soltanto tre punti dalla vetta occupata dalla coppia Pro Sesto e FeralpiSalò.