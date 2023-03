Serie C, vincono Reggiana ed Entella. La Pro Sesto continua la corsa nel girone A

Il programma della Serie C è proseguito con le partite della 30a giornata in campo domenica 5 marzo. Nei risultati del sabato poche sorprese con la vittoria della capolista Catanzaro nel girone C, il pari del Crotone di Zauli e il nuovo esordio sulla panchina del Pescara di Zeman . Tanti gol ed emozioni confermate anche nelle partite odierne.

Serie C, i risultati

Botta e risposta tra Reggiana e Virtus Entella nel girone B. La squadra di Diana vince per 3-0 sul campo della Vis Pesaro, mentre i liguri per 3-1 contro il Fiorenzuola. Due vittorie che lasciano tutto invariato in vetta con i granata a sei punti proprio dai biancocelesti e con lo scontro diretto da giocarsi al Mapei nel prossimo weekend. Dietro rallenta il Cesena fermato sul 2-2 in casa contro l'Aquila Montevarchi. Vince il Pontedera sul campo della Torres e la Carrarese sul Rimini, con le due squadre che fanno uno scatto ulteriore in zona playoff. Vittoria importante in chiave playout per l'Alessandria sul campo della Recanatese con Renault a regalare tre punti ai grigi al 91'. Chiudono la giornata i pareggi tra Imolese-Fermana, San Donato Tavarnelle-Siena e Lucchese-Ancona.

Nel girone C pareggio tra Virtus Francavilla e Potenza, con gli ospiti in gol al 97' con Volpe. Nel girone A continua la corsa della capolista Pro Sesto in vetta: il 3-1 sul campo della Pro Patria consente alla squadra di Andreoletti di staccare il Lecco sconfitto sul campo del Trento. Sfida salvezza al Mantova che con la rete di Pedone trova la vittoria sulla Triestina. Solo un pareggio tra Arzignano e Virtus Verona, stessa cosa per il Pordenone contro la Pergolettese. I neroverdi perdono così tre punti dalla testa della classifica. Poker della FeralpiSalò sul campo del Renate: protagonista Guerra con una doppietta. Tre punti anche per il Novara contro il Sangiuliano. Tra Padova e Piacenza succede di tutto, con la partita interrotta nel finale a causa del malfuzionamento di alcuni irrigatori: 1-1 il finale dopo quindici minuti di recupero. A seguire tutti i risultati di giornata:

GIRONE A

Mantova-Triestina 1-0

Pro Patria-Pro Sesto 1-3

Trento-Lecco 2-0

Arzignano-Virtus 0-0

Padova-Piacenza 1-1

Pordenone-Pergolettese 1-1

Renate-FeralpiSalò 1-4

Sangiuliano-Novara 0-1

Juventus Next Gen-AlbinoLeffe lunedì 6 marzo ore 17.00

Pro Vercelli-Vicenza lunedì 6 marzo ore 20.00

GIRONE B

Gubbio-Olbia (sabato 4 marzo) 0-1

Carrarese-Rimini 3-1

Cesena-Montevarchi 2-2

Imolese-Fermana 0-0

Lucchese-Ancona 1-1

Recanatese-Alessandria 1-2

San Donato Tavarnelle-Siena 1-1

Torres-Pontedera 0-1

Virtus Entella-Fiorenzuola 3-1

Vis Pesaro-Reggiana 0-3

GIRONE C