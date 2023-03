Serie C, ufficiali le date di play off e play out: regolamento e calendario

È (quasi) tempo di post season per la Serie C . Mancano infatti soltanto 8 gare per terminare i tre campionati di terza serie. Se per prime e ultime la sentenza sarà definitiva (rispettivamente promozione in Serie B e retrocessione in Serie D), per le altre ci sarà ancora da sudare. La Lega Pro ha diramato una nota nella quale ha comunicato regolamento e date di play off e play out.

Serie C, tutto sulla post season

La stagione regolare terminerà il 23 aprile, la post season andrà in scena dal 30 aprile fino all'11 giugno. Oltre alle prime classificate dei gironi A, B e C, ad approdare in Serie B sarà anche la vincente dei play off. Alla fase ad eliminazione diretta per provare a centrare la promozione parteciperanno 28 squadre, ovvero quelle che nei rispettivi gironi si sono piazzate dal secondo al decimo posto, oltre alla squadra vincente della Coppa Italia Serie C (quindi una tra Juventus Next Gen e Vicenza). Per il torneo che vede le squadre in lotta per un posto in Serie B, si procederà con:





Fase Play Off Girone (le 21 squadre classificate dal quarto al decimo posto, doppio turno a gara unica dove, in caso di pareggio, andrà avanti chi è arrivata più avanti un graduatoria durante la stagione regolare)

Fase Play Off Nazionale (13 squadre che si affronteranno in un doppio turno)

Final Four (le 4 squadre vincenti al secondo turno del Play Off Nazionale, inserite in un tabellone tramite sorteggio senza condizionamento di accoppiamento e successione degli incontri: si procederà con semifinali e finale, in entrambi i casi ci sarà partita di andata e di ritorno).

Per quanto riguarda invece le retrocessioni, saranno 9: 3 in maniera diretta (ultime classificate dei rispettivi gironi), 6 tramite i play out. Questi ultimi avverranno tra le squadre classificatesi al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto di ogni girone.