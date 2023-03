Ferrari, 'El Loco' del Vicenza: da Rosario all'Italia, 50 euro, il Napoli e gli obiettivi

Dall'Argentina all'Italia, in tanti sono partiti alla ricerca di fortuna, per cambiare vita e farlo inseguendo i sogni. Il calcio è fatto anche, e soprattutto, di storie alcune nascoste e altre più visibili. Destini che si incrociano sulla via: gioia, dolori e la voglia di non fermarsi. Garra, niente paure e solo la voglia di volare. Franco Ferrari il suo volo l'ha preso da Rosario, proprio come Di Maria. Una piccola borsa, la maglia dell'Argentina e 50 euro in tasca, direzione Italia per inseguire il sogno di diventare calciatore. Un viaggio fatto di ostacoli, quelli tanti da superare come lui stesso ha più volte raccontato. In Italia gli inizi non sono dei più felici, ma poi la chiamata del Genoa gli stravolge la vita. A seguire arriva il Napoli e ora a Vicenza insegue un triplice obiettivo: superare il suo record personale di gol, la promozione con il Vicenza e la Coppa Italia contro la Juventus Next Gen. Una passione smisurata per la musica. Chitarra, piano e voce e sul suo profilo Instagram si esibisce con le canzioni di Sanremo. La storia, quella incredibile di Franco Ferrari.