Paolo Rossi per sempre: il Vicenza svela la statua in sua memoria

Paolo Rossi per sempre. Dopo un largo a lui intitolato, la sua amata Vicenza, che adottò l'attaccante nato a Prato il 23 settembre 1956 e prematuramente scomparso a Siena il 9 dicembre 2020, ha svelato una statua in sua memoria. Brividi nel giorno del centoventunesimo anno dalla fondazione del club biancorosso. Il Lane ha scritto alcune delle pagine più belle della sua storia con i gol di Pablito. Applausi e lacrime si sono mescolati quando il bomber che trascinò l'Italia alla vittoria del Mondiale 1982, prima di continuare a incantare con la Juventus, è stato nuovamente commemorato con una splendida opera. Un fermo immagine dell'urlo liberato dopo il gol in finale alla Germania.