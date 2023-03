Pescara, braccia aperte a Verratti dopo gli insulti in Francia: "Arrosticini e mare, torna!"

L'errore di Verratti contro il Bayern Monaco in Champions League è costato caro al Psg per l'uscita anticipata dalla competizione. Un errore che in Francia hanno sottilineato eccedendo anche insulti nei confront del centrocampista azzurro. "Rimandiamolo a Pescara, in riva al mare e a mangiare spiedini": questo il contenuto che sui quotidiani francesi ha fatto il giro dell'Europa. In Italia il messaggio è arrivato chiaro e forte soprattutto a Pescara , dove Verratti si è fatto conoscere nel calcio dei grandi. Il club abruzzese non ha perso tempo e ha risposto alle frasi dei francesi.

Pescara, il post social per Verratti

A Pescara Verratti ci ha lasciato il cuore a suon di gol e prestazioni importanti. Lì è casa sua e le porte per lui saranno sempre aperte. Tempo era tornato in visita al centro per salutare e rivivere assieme alla società la cavalcata che ha portato alla promozione dalla B alla Serie A. Poi l'addio al Psg e da diversi anni è il perno della squadra francese, nonché della Nazionale di Mancini.

La società ha voluto rispondere al messaggio arrivato dalla Francia: "Noi, non abbiamo nulla in contrario... anzi! Allenamenti, partite, due arrosticini e tanto mare". Una replica che di certo non poteva mancare da parte del Pescara per andare in difesa di Verratti.