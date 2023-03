Psg, Verratti la combina grossa e il Bayern Monaco fa gol

Il grave errore di Verratti in Bayern-Psg: Choupo-Moting ringrazia

Al minuto 61, l'azzurro riceve palla nella propria area di rigore e anziché rilanciare la sfera sul pressing di Goretzka la perde. Poi per il numero 8 è un gioco da ragazzi servire l'attaccante camerunese che, tutto solo, non può fare altro che spingere in rete portando così in vantaggio i bavaresi e battendo Donnarumma. Il classico gol dell'ex. Verratti, rialzatosi da terra, protesta agli indirizzi del connazionale Daniele Orsato, arbitro del match, ma niente da fare.