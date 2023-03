Pescara-Zeman primo ko. L'Avellino fa suo il derby

Dopo le gare del girone B, in campo in questo mercoledì di Lega Pro quasi tutto il girone C. Nelle partite del pomeriggio tante sfide interessate tra scontri salvezza e lotta per posizioni importanti nei playoff. Il programma si chiuderà con le due partite di giovedì 16 marzo che vedono impegnate le due sfide di Crotone e Catanzaro , quest'ultima a cacca di altri punti per avvicinarsi alla promozione diretta in Serie B.

Serie C, tutti i risultati del girone C

Partite molto equilibrate e combattute nel pomeriggio soprattutto per quanto riguardo la zona nobile. Il Picerno continua il suo momento positivo e con la vittoria sull'Audace Cerignola si porta al quarto posto scavalcando proprio i pugliesi. Succede tutto nella ripresa con Esposito a sbloccare il match e Albadoro a chiuderla. Prima sconfitta per il Pescara di Zeman, che lascia punti salvezza al Messina di Raciti grazie al gol di Baldé a inizio ripresa. Vittoria determinante in chiave playout anche per la Turris. Leonetti firma una rete pesantissima e che accorcia la classifica nei bassifondi. Pari senza reti tra Latina-Potenza e Viterbese-Teramo. Alle 18 l'Avellino ha avuto la meglio del Giugliano nel derby campano con una vittoria per 2-4. In gol per i biancoverdi Auriletto, Matera, Trotta e Tounkara mentre per i padroni di casa Felippe e Scongnamiglio.