Gelbison-Catanzaro: cambia la sede della possibile partita promozione

Una settimaba importante in casa Catanzaro. I calabresi, oggi giovedì 16 marzo, giocheranno in casa la sfida contro il Monterosi. In casa di vittoria dei giallorossi e non vittoria del Crotone contro la Fidelis Andria, potrebbe arrivare il match point promozione nella prossima gara contro la Gelbison. Anche per questo la società, con il presidente Noto, si è mossa per capire la fattibilità di spostare la partita in un altro stadio.