Vicenza, Modesto esonerato: in Coppa un nuovo tecnico contro la Next Gen

La fatal Verona . E' proprio il caso di dirlo, perché Modesto contro la Virtus ha trovato una sconfitta pesante . Lo 0-2 casalingo subito ha portato la società a prendere la decisione di esonerare l'allenatore subentrato a dicembre a Baldini . Dopo un ottimo avvio, il tecnico ha pagato gli ultimi risultati, compresa la partita persa nello scontro diretto contro la FeralpiSalò . Il club biancorosso ha scelto il sostituto che guiderà la squadra in questo finale di stagione, compresa la finale di ritorno al Menti della Coppa Italia contro la Juventus Next Gen.

Vicenza, esonerato Modesto: ecco Thomassen

Il Vicenza dopo una nottata di riflessioni post partita, ha trovato la soluzione nell'esonero di Francesco Modesto. Al suo posto è stato promosso l'allenatore della Primavera, Dan Thomassen. Di seguito il comunicato della società: "La Società LR Vicenza comunica che il sig. Francesco Modesto è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Contestualmente, sono stati sollevati dai rispettivi incarichi anche i suoi collaboratori tecnici. Il Club desidera ringraziare mister Modesto e il suo staff per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro professionale. La Società informa, altresì, che il ruolo di Allenatore Responsabile della Prima Squadra è stato affidato al sig. Dan Vesterby Thomassen, il quale dirigerà già questo pomeriggio il primo allenamento dei biancorossi. Mister Thomassen sarà coadiuvato dall’Allenatore in Seconda Gabriele Stevanin e dal Collaboratore Edoardo Zanin, oltre che dal Preparatore dei Portieri Lorenzo Squizzi e dal Preparatore Atletico Alessandro Dalmonte".