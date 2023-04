Delio Rossi, buona la prima col Foggia. Il Catanzaro continua a vincere

Dopo il girone B, nella giornata di domenica è proseguito il resto del programma per quanto riguarda la Lega Pro. Nel girone C, nonostante la promozione già certificata, il Catanzaro non vuole fermarsi e vince anche al Partenio contro il Giugliano. Esordio vincente anche per Delio Rossi sulla panchina del Foggia.