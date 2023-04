Vis Pesaro, esonerato Brevi: scelto il nuovo allenatore

La Vis Pesaro cambia ancora la guida tecnica. Fatale l'ultima sconfitta contro il Gubbio per 3 a 0 e un periodo non proprio positivo per i biancorossi. A farne le spese stavolta è stato Oscar Brevi, che era subentrato a Sassarini. La squadra è invischiata nella zona playout e con tre giornate dal termine vuole provare a raggiungere la salvezza diretta, ora distante cinque punti. Il club ha diramato la nota dell'esonero e conseguente l'annuncio del nuovo allenatore.