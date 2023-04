Avellino-Turris, un minuto di raccoglimento in memoria di Cecere

Via libera dalla Lega Pro alla richiesta dell'Avellino in memoria di Cecere

La Lega Pro, su richiesta del club biancoverde, ha autorizzato un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio della gara valida per la trentaseiesima giornata del giorne C di Serie C. Le esquie di Cecere si sono tenute ieri, martedì 3 aprile, in provincia di Caserta. Il feretro è stato trasportato a spalla da alcuni degli ex compagni di squadra con cui Cecere ha vinto il campionato di Serie C nel 2003 e la finale playoff contro il Napoli nel 2005 tra cui Raffaele Biancolino, Vincenzo Riccio, Vincenzo Moretti, Vincenzo Fusco, Gaetano Vastola e Simone Puleo.