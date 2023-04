Pordenone, ufficiale il ritorno di Di Carlo: il comunicato

Un mese o forse poco più per il Pordenone per tornare sui suoi passi. Al tempo la scelta di esonerare Di Carlo e chiamare capitan Stefani a guidare i neroverdi sembrava una scelta importante per dare un segnale alla squadra. La sconfitta contro la Pro Vercelli dell'ultimo turno ha lasciato qualche perplessità in società. Ecco perché i neroverdi hanno deciso dopo due giorni di riflessione di cambiare ancora e richiamare Di Carlo sulla panchina. Due giornate e poi i playoff, l'idea del club è proprio quella di potersi preparare al meglio in vista delle fasi cruciali della stagione.