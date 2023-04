Pescara terzo, Andria, Viterbese e Montevarchi in D, Avellino senza playoff

Giornata di verdetti in Serie C. Dopo le gare di ieri nel girone A (retrocessione diretta per Piacenza, promossa in B Ferlalpisalò ), ultimo turno di campionato anche per i gironi B e C di Lega Pro. Se la promozione era già stata assegnata al Catanzaro da settimane, e da qualche tempo alla Reggiana, retrocessione diretta, play-out e play-off erano ancora in discussione.

Serie C Girone B e C, i risultati del turno Girone B che vede le vittorie di misura di Cesena, San Donato e Vis Pesaro rispettivamente su Alessandria, Fiorenzuola e Carrarese. Invece 1-1 in Pontedera-Gubbio, Rimini-Montevarchi e Torres-Fermana. Poker della Recanatese sull'Ancona, termina invece 2-2 tra Reggiana e Imolese. Infine colpo esterno dell'Entella che vince 2-1 a Siena. Nel girone C il Pescara cala il tris in casa del Picerno e consolida il terzo posto: in gol Lescano (doppietta) e Merola. Tre gol anche per il Crotone tra le mura amiche contro il Giugliano (3-1 il risultato), tonfo dell'Avellino che perde al Partenio-Lombardi anche contro il Monterosi Tuscia per 0-2 con la doppietta di Costantino e manca la qualificazione ai playoff. Poker del Foggia allo Zaccheria contro la Turris: gol di Bjarkason, Peralta, Ogunseye e Frigerio. Potenza vittorioso per 3-2 sul Catanzaro, con i calabresi che falliscono l'obiettivo dei 99 punti, potendo comunque vantare il record assoluto di punti nella terza serie, con ben 96. Pareggi in Juve Stabia-Audace Cerignola (2-2) e Taranto-Messina (0-0). In coda vittoria della Viterbese sulla Virtus Francavilla per 2-1, mentre la Fidelis Andria cade sempre per 2-1 al Francioni contro il Latina. Infine ennesimo 2-1 di giornata, col Monopoli che batte la Gelbison.

I verdetti: playoff, playout e retrocessioni Oltre, ovviamente, alla promozione diretta del Catanzaro e al secondo posto già matematico del Crotone (che va alla seconda fase nazionale), chiude in terza posizione il Pescara che dunque accede alla prima fase nazionale dei playoff. Il Foggia, quarto in classifica, approda alla seconda fase degli scontri playoff del girone. Per la post season si affronteranno duqnue Audace Cerignola-Juve Stabia, Picerno-Potenza e Monopoli-Latina: gara unica da 90' in cui passa chi vince o la meglio piazzata in classifica. Per quanto riguarda i playout, solo una sfida in programma: quella tra ACR Messina e Gelbison (andata 6 maggio, ritorno 16 maggio). Non saranno due gli incontri poiché, come da regolamento, tra la Viterbese penultima e il Monterosi quintultimo intercorrono più di 8 punti. Dunque retrocedono direttamente in Serie D Viterbese e Fidelis Andria, che hanno chiuso il campionato con 33 punti ciascuno. Per quanto riguarda il girone B, Reggiana promossa e Cesena seconda che va alla seconda fase nazionale dei playoff. Al primo turno della fase nazionale la Virtus Entella, mentre al secondo turno della fase Girone c'è la Carrarese. I playoff inizieranno con le sfide Gubbio-Rimini, Pontedera-Siena e Ancona-Lucchese. Retrocessione diretta per il Montevarchi, mentre ai playout le gare Imolese-Vis Pesaro e San Donato-Alessandria. PROMOZIONE: Reggiana; Catanzaro

PLAYOFF: Cesena, Virtus Entella, Carrarese, Gubbio, Pontedera, Ancona, Lucchese, Siena, Rimini; Crotone, Pescara, Foggia, Audace Cerignola, Picerno, Monopoli, Latina, Potenza, Juve Stabia

PLAYOUT: Imolese, Vis Pesaro, San Donato, Alessandria;ACR Messina, Gelbison

RETROCESSIONI: Montevarchi; Viterbese, Fidelis Andria

