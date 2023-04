Il Potenza indosserà maglie in plastica riciclata

Il nuovo che avanza, calcio e sostenibilità che vanno di pari passo. In Italia arrivano le prime divise di una società professionistica realizzata totalmente in poliestere 100% riciclato, e con l'utilizzo di 12 bottiglie di plastica. La società che ha dato vita a questo progetto è il Potenza, che milita nel Girone C di Serie C.

Potenza, ecco le maglie riciclate Un'idea lodevole, in linea con quelli che sono i principi dell'età contemporanea in ottica tema sostenibilità ambientale. Una maglia dunque realizzata riciclando 12 bottiglie di plastica: questo il contenuto del protocollo d'intesa che è stato siglato quest'oggi a Potenza da Donato Macchia, presidente del club, e da Giorgio Quagliuolo, presidente del Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi di plastica). L'iniziativa portata avanti dal club rossoblu rientra nell'ambito dell'adesione lucana al progetto dell'Agenda 2030 dell'Onu, il cui logo sarà tra l'altro ben visibile sulle divise.

Le dichiarazioni del presidente Macchia Queste, a margine della firma del protocollo d'intesa, del presidente del Potenza Donato Macchia: "È motivo di orgoglio dare corpo alla partnership con il COREPLA. Il nostro intento è di proseguire nel solco già tracciato della sostenibilità, fattore imprescindibile nel mondo del calcio. Tra le diverse iniziative che porteremo avanti, i calciatori ed i tifosi potranno indossare una maglia innovativa e al tempo stesso esempio virtuoso di un processo che ci riguarda tutti, ovvero il riciclo del rifiuto in plastica per dare nuova vita ai prodotti di consumo. Siamo certi che questo processo contribuirà a trasferire il messaggio sulle buone pratiche quotidiane, a chi ama i colori rossoblù e come fattore di sviluppo per tutti".

