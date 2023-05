Caos Serie C, Imolese e Piacenza chiedono il rinvio dei playout

Piacenza e Imolese sono due delle squadre al momento retrocesse dalla C alla Serie D. Entrambe, però, hanno chiesto il rinvio dei playout per situazioni differenti. Gli emiliani, dopo aver letto dell'esposto della Pergolettese per la partita contro la Triestina e la conseguente indagine della Procura Federale sul risultato di 2 a 1 per gli alabardati, ha mandato istanza al Consiglio Direttivo della Lega per chiedere il rinvio immediato delle sfide in programma per la salvezza. I rossoblù, invece, al termine della stagione si sono visti togliere altri quattro punti dalla classifica per i mancati pagamenti dei mesi scorsi ed essendo scivolati a 9 punti dalla quint'utlima hanno dovuto salutare la categoria. Le due società hanno pubblicato i comunicati per fare chiarezza e provare a ribaltare le sentenze avute.

Piacenza, il comunicato

La nota del Piacenza in merito ai fatti tra Pergolettese e Triestina: "La società comunica di aver presentato istanza al Consiglio Direttivo di Lega Pro affinché provveda all’immediato rinvio delle gare di play out del Campionato di Serie C girone A in programma per sabato 06.05.2023. Nelle prossime ore verrà altresì depositato ricorso al Tribunale Federale Nazionale affinché accerti eventuali responsabilità e applichi le relative sanzioni, nonché sospenda in via cautelare la disputa dei play out di Serie C girone A. La Società ritiene che sia di preliminare interesse per la collettività e per lo sport in generale fare chiarezza sulla vicenda. A beneficio delle stesse società coinvolte, e nel rispetto di chi opera e lavora nell’ambiente, la giustizia e la trasparenza devono anteporsi allo spettacolo. La Società ribadisce la propria fiducia negli organi di giustizia sportiva e confida in un pronto riscontro".

Imolese, il comunicato

Anche l'Imolese con una nota ufficiale ha voluto chiedere lo slittamento dei playout: "In merito ai recenti fatti di cronaca che coinvolgono diverse squadre nel nostro girone e girone A , il Presidente dell’ Imolese calcio Francesco Coppa ha scritto di pugno al Presidente della Lega Marani ed al Consiglio Direttivo di Lega , affinché provveda all’immediato rinvio delle gare di play out del Campionato di Serie C in programma per sabato 06.05.2023. La Società ritiene che sia di preliminare interesse per la collettività e per lo sport in generale sospendere i playout".