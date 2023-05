Sorteggi Playoff Serie C: l'orario e le squadre qualificate

Gol e tante emozioni. Il ritorno della prima fase nazionale dei playoff di Serie C si è concluso in maniera spettacolare. Il risultato più clamoroso si è verificato a Foggia, con la squadra di Delio Rossi capace di ribaltare il match dell'andata vincendo allo Zaccheria per 3 a 0. Frigerio e Kontek nel recupero (dopo il gol di Schenetti) trasformano la possibile eliminazione in un'apoteosi rossonera. A superare il turno anche la Virtus Entella, il Vicenza, il Lecco ( a cui sono bastati due pareggi per superare l'Ancona) e il Pescara di Zeman. Oltre a queste entreranno in gioco anche le seconde classificate di ogni girone. Alle ore 12 ci sarà il sorteggio con Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, scelto per pescare dall'urna le varie squadre e determinare così gli accoppiamenti del prossimo turno.