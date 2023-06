Playoff Serie C: Pescara-Foggia, Adriatico sold out e record di presenze

Scatta il conto alla rovescia per Pescara-Foggia, ritorno della semifinale playoff di Serie C. Si ripartirà dal 2-2 dell'andata allo "Zaccheria" per giocarsi l'accesso alla finale per la Serie B. La partita verrà disputata davanti a splendida cornice di pubblico.

Pescara-Foggia, ventimila tifosi sugli spalti per la semifinale playoff Oggi, mercoledì 7 giugno, è stato annunciato il sold out dei biglietti per assistere al match in programma domani 8 giugno alle 20:30 allo stadio "Adriatico Giovanni-Cornacchia". Saranno ventimila i tifosi biancazzurri presenti sugli spalti per spingere il Pescara di Zdenek Zeman verso l'ultimo atto per giocarsi il ritorno in serie cadetta. Tra il dire e il fare c'è il Foggia di Delio Rossi.

Pescara-Foggia, invenduti solo 300 biglietti del Settore Ospiti In poche ore, coi botteghini presi d'assalto, erano stati venduti 11.500 titoli d'ingresso. I rimanenti sono stati polverizzati in men che non si dica. Restano invenduti, allo stato attuale, solo 300 biglietti per il Settore Ospiti, che non possono essere acquistati dai residenti a Foggia e provincia per effetto del divieto di vendita disposto dal Prefetto di Pescara.

