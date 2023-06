Foschi, conferenza Cesena-Lecco: assenze e polemica Var

Foschi presenta Cesena-Lecco

Queste le parole del tecnico sulla condizione della squadra e sulla preparazione della partita: "Ne abbiamo tanti di acciaccati, siamo usciti malconci dalla partita col Pordenone. Stiamo cercando di recuperarne almeno un paio. Detto questo, non ci siamo persi d'animo e abbiamo lavorato in questi giorni per provare a ribaltare il risultato dell'andata. Le assenze non devono essere alibi, ma in questi casi dobbiamo andare oltre l'ostacolo. È una partita decisiva, siamo alle porte della finale e ci andiamo a giocare qualcosa d'importante, lo faremo fino all'ultima goccia di sudore. Siamo in partita e mancano 90', questo deve essere il nostro spirito indipendentemente da chi andrà in campo. Dobbiamo fare la nostra partita. Non possiamo pensare a come giocare un tempo piuttosto che un altro. Al momento posso dire ai ragazzi di giocare in un determinato modo ma poi in base a come andrà la gara possiamo anche cambiare in corsa".