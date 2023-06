Toscano, conferenza Cesena-Lecco: "Il Var è un vantaggio"

Il Cesena si sta preparando per la sfida di ritorno dei playoff di Serie C contro il Lecco . I romagnoli ripartono dal vantaggio della gara d'andata vinta per 2 a1 con qualche polemica dovuta ad alcuni episodi arbitrali . L'Orogel Stadium è pronto a vestirsi a festa come successo contro il Vicenza con tanti tifosi presenti e che possono essere una spinta in più per la squadra. Proprio di questo e del match ha parlato in conferenza l'allenatore dei bianconeri Domenico Toscano .

Cesena-Lecco, conferenza Toscano

Domenico Toscano ha analizzato la prossima sfida contro il Lecco: “Mi aspetto una gara sulla falsa riga dell’andata. Una partita in cui noi dobbiamo fare una grande prestazione, sotto ogni punto di vista. Ciò che è stato bisogna metterlo alle spalle. Loro hanno dimostrato in questi playoff che non mollano mai e ci credono fino alla fine. Ci aspetta un match in cui la testa e il gruppo saranno ancora fondamentali. Dal punto di vista sia fisico, sia morale stiamo bene. Siamo in fiducia. La squadra è presente. Io sono contento perchè in questo modo i risultati sono sempre arrivati. In queste gare non dobbiamo fare calcoli, noi scenderemo in campo per fare la nostra prestazione dimostrando di volere la finale. Quando arrivi a queste sfide con un atteggiamento forte e il giusto approccio si può far bene”.

Sui tifosi: “La loro spinta l’abbiamo avvertita, mi auguro sia lo stesso domani". Sugli episodi arbitrali: "Var? Credo che sia un vantaggio. Queste competizioni da dentro o fuori si giocano sui dettagli, per questo bisogna arrivarci con la giusta testa. Dopo aver disputato la gara di domani, penseremo a ciò che potrà essere”. In chiusura sugli infortunati: "Brambilla ha un problema alla caviglia e Corazza sono da valutare".