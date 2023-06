Crotone, conferenza Vrenna: futuro, allenatore e l'inferno della Serie C

Il Crotone dopo un ottimo campionato disputato alle spalle del Catanzaro, è uscito nella partita dei playoff contro il Foggia. Un risultato amaro e che ha lasciato profonda delusione attorno all'ambiente calabrese. Nonostante gli investimenti fatti, importanti per la categoria, i rossoblù nella prossima stagione dovranno nuovamente approcciarsi alla Serie C per provare a risalire. A tal proposito ha voluto parlare in conferenza il presidente Giovanni Vrenna che ha annunciato diverse novità per il futuro.

Crotone, conferenza Vrenna: "Playoff, le regole sono fuori dal mondo" Giovanni Vrenna ha attacco la Serie C per quanto riguarda il regolamento dei playoff: "La Lega Pro purtroppo è l’inferno del calcio. Le regole non aiutano e sono fuori dal mondo. Una squadra non può stare ferma un mese intero. Questo tipo di format dei playoff penalizza le squadre che arrivano seconde o terze. Ci sono le statische a confermarlo. Chi ha vinto sono sempre state le quarte, le quinte e così via. Mi farò portavoce con altri presidenti. Per esempio Vigorito che ha speso più del Crotone. Poi parlerò con Pescara, Padova, Vicenza e altre, chiamerò i miei colleghi e chiederò se riusciremo a cambiare questo format. Certi soldi non sarebbero da spendere. Sia quello dei playoff che quello generale della Serie C".

Crotone, conferenza Vrenna: "Playoff, le regole sono fuori dal mondo" Poi sul calciomercato: "Dovremo ridimensionare il monte ingaggi della rosa per la prossima stagione. Se qualcuno dei giocatori che la società ritiene difficili da tenere è disposto a fare un sacrifico ben venga. Noi li terremo volentieri. Ma devono essere loro a scegliere perché la società ha intrapreso una determinata direzione. Continueremo a lavorare sui giovani come sempre fatto. A breve comunicheremo il nuovo direttore sportivo, siamo vicini alla chiusura e allo stesso tempo voglio ringraziare Conti". In chiusura sull'allenatore: "Non abbiamo ancora parlato con nessuno".

© RIPRODUZIONE RISERVATA