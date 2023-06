Playoff Serie C, Foggia-Lecco 1-2: Leo apre, Lepore e Pinzauti firmano la rimonta

Domenica 18 giugno appuntamento allo stadio "Rigamonti-Ceppi" per la sfida di ritorno: calcio d'inizio alle 18:30. Ai lombardi basta un pareggio per festeggiare la promozione, i pugliesi devono vincere con un gol di scarto per portare la partita ai supplementari o con due per volare in serie cadetta senza necessità dell'overtime.

Foggia-Lecco, botta e risposta: 1-1 all'intervallo

Il Foggia ha mandato in visibilio i tifosi presenti sugli spalti (tutto esaurito, oltre undicimila spettatori) portandosi in vantaggio sugli sviluppi del primo calcio d'angolo battuto nella partita. Daniel Leo, terzino destro classe 2000 prestato ai rossoneri dalla Juve, si è smarcato e ha colpito di testa ribadendo in rete col fianco la respinta di Melgrati nonostante le proteste degli ospiti e un check al VAR che non ha riscontrato irregolarità. Il pareggio sugli sviluppi di un altro corner: Pinzauti ha attaccato il primo palo propiziando la fatale deviazione di Costa. Squadre al riposo sul risultato parziale di 1-1.