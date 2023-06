Foggia, la protesta di Canonico: "Direzione di gara fortemente discutibile"

Il Foggia non ci sta dopo la sconfitta subita in casa contro il Lecce per 2 a 1 . I rossoneri durante la partita hanno recriminato per due episodi: il primo un gol annullato a Ogunseye e il secondo per un rigore non concesso per un fallo su Frigerio . Due episodi che, nonostante il Var, l'arbitro ha deciso di non fischiare a favore dei rossoneri.

Situazione che ha mandato su tutte le ferie prima i giocatori in campo e poi anche il presidente Nicola Canonico che, con un comunicato ufficiale, si è espresso duramente nei confronti della direzione di gare tanto formalizzare una protesta verso l'AIA per la desigazione e le scelte discutibili, a detta del numero uno rossonero, prese nel corso del match.

Foggica, Canonico, comunicato

Di seguito le parole del presidente del Foggia, Nicola Canonico, riguardo gli episodi controversi: “Tanti, troppi, i dubbi sul gol annullato a Ogunseye e sul rigore non concesso a Frigerio. Episodi da rivedere con grande calma, assieme ad altri, pur meno determinanti, ugualmente discutibili". Dalle parole sull'arbitraggio allo sguardo verso il ritorno di domenica 18 giugno: "Nulla è compromesso! È tutto ancora possibile! Ci auguriamo di uscire dallo Stadio di Lecco senza ulteriori episodi da rivedere, ma I NOSTRI RAGAZZI NON DOVRANNO MOLLARE! NON DOVRANNO MOLLARE MAI! Lo hanno già fatto…sono in grado di rifarlo. Forza Foggia! Più forte degli avversari…più forte anche di certe scelte non condivisibili! Andiamo a VINCERE e a prenderci ciò che meritiamo!”.

Oltre alle sue parole anche il comunicato verso l'AIA: "È stata immediatamete formalizzata protesta all’AIA e alla Lega Pro per la direzione di gara fortemente discutibile e della decisione a monte di designare un arbitro della stessa regione e residente ad appena 40 km da Lecco". Un post partita sicuramente testo e con gli animi bollenti soprattutto dopo la sconfitta subita allo Zaccheria che costringe ora il Foggia a dover vincere per forza la gara di ritorno per provare a raggiungere la promozione in Serie B.